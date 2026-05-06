José Jairo de Moura Cavalcanti foi abordado após demonstrar atitude suspeitaDivulgação
Homem apontado como integrante de grupo de extermínio do Recife é preso em SP
José Jairo de Moura Cavalcanti foi condenado pela Justiça pernambucana por crimes como homicídio qualificado, tentativa de homicídio e formação de quadrilha
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Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro vence em cinco Estados, e Lula, em quatro
Entre os dez locais avaliados, pesquisa só registrou empate técnico em Minas
INSS: Governo apresenta recurso contra decisão do TCU que suspendeu concessões de crédito consignado
Corte informou que foram verificados indícios relevantes de fraudes e falhas graves no controle das operações vinculadas a benefícios
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Copasa suspendeu operações para localizar o animal e realizar limpeza da tubulação
Turista morre após comer caranguejo em praia de Alagoas
Homem, de 34 anos, alérgico a camarão, sofreu choque anafilático pouco tempo depois de ingerir o alimento
Flávio Bolsonaro tem 45,3% contra 44,7% de Lula no 2º turno, aponta pesquisa
Os dois estão tecnicamente empatados
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