Animal foi encontrado e retirado do local - Divulgação

Animal foi encontrado e retirado do local Divulgação

Publicado 06/05/2026 10:01

A queda de uma égua em uma adutora do Sistema Rio das Velhas interrompeu o abastecimento de água em centenas de bairros de Belo Horizonte e da Região Metropolitana nesta terça-feira (5). O animal foi encontrado e retirado do local na manhã desta quarta-feira (6).

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o animal caiu em uma das estruturas do sistema, responsável por cerca de 40% do abastecimento da Grande BH. Para realizar as buscas e inspeções, a empresa suspendeu temporariamente a operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) e da adutora afetada.

A suspeita inicial era de que o animal tivesse sido arrastado pela tubulação após cair em uma manilha na região do Baleião, no bairro Vila Fazendinha, em Belo Horizonte. O tutor da égua relatou que tentava conduzi-la para pastar quando a tampa da estrutura cedeu. Segundo ele, a égua, chamada Amora, estava prenha de cerca de cinco meses.

A Copasa utilizou drones e equipamentos robóticos para localizar o animal em uma rede com cerca de 2,4 metros de diâmetro. A égua foi encontrada e retirada da adutora nesta manhã.

Após a retirada, a companhia informou que toda a água presente no trecho afetado foi descartada e que iniciou um processo de sanitização e desinfecção química da rede antes da retomada do abastecimento. A normalização deve ocorrer de forma gradual.

"A prioridade absoluta da companhia neste momento é garantir a segurança técnica e a tranquilidade da população de Belo Horizonte e Região Metropolitana", informou a empresa.

"Como medida de rigor e responsabilidade com a saúde pública, toda a água que estava presente no trecho afetado da tubulação foi integralmente descartada. Nenhum volume desse estoque será direcionado ao consumo", acrescentou.

A companhia informou ainda que hospitais e unidades de saúde seguem com atendimento prioritário por meio de caminhões-pipa até a completa normalização do serviço.

O problema afetou ao menos 693 bairros de Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Raposos e Vespasiano. Em Nova Lima, a prefeitura suspendeu aulas e atendimentos noturnos em unidades municipais por causa da falta de água.