Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 06/05/2026 07:25 | Atualizado 06/05/2026 07:26

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.004 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados são: 01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59



- 32 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 39.390,35 cada

- 2.740 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 758,29 cada



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6