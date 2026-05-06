Primeiro fim de semana de maio será marcado por uma mudança no padrão do tempo no BrasilReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Frente fria avança pelo Brasil e traz risco de temporais e queda de temperatura
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