Operação Viga Mestra foi realizada pela Polícia Federal na Paraíba - Divulgação / Polícia Federal

Operação Viga Mestra foi realizada pela Polícia Federal na ParaíbaDivulgação / Polícia Federal

Publicado 07/05/2026 18:42

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 7, a Operação Viga Mestra para desarticular um esquema de direcionamento de contratos públicos nos municípios paraibanos de Cacimbas e Desterro, com suposto favorecimento a empresas da construção civil.

Segundo a investigação, as empresas sob suspeita receberam mais de R$ 33 milhões em contratos com as prefeituras, parte relevante com recursos federais destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) - principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil.

A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e apura possíveis fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As ordens judiciais foram executadas nos municípios de Desterro, Patos e João Pessoa