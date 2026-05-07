Operação Viga Mestra foi realizada pela Polícia Federal na ParaíbaDivulgação / Polícia Federal
PF faz buscas contra suspeitos de desviarem R$ 33 milhões do SUS e da educação
Operação realizou 11 mandados de busca e apreensão
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BC avalia adoção de instâncias colegiadas após suspeita de envolvimento de servidor com Master
Ex-diretor da Autoridade Monetária teria recebido vantagens indevidas para favorecer banco de Vorcaro
Tenente-coronel da PM preso por feminicídio é acusado de assédio e ameaça contra subordinada
Oficial teria enviado mensagens e feito visitas indesejadas a soldado subordinada antes de ser detido pela morte da mulher
Quem é Raimundo Nogueira, irmão de Ciro Nogueira e investigado pela Polícia Federal
Empresário é apontado como 'braço operacional' de esquema que pagaria mesada de R$ 500 mil ao senador
Flávio Bolsonaro diz considerar 'grave' ação da PF contra Ciro Nogueira, ex-ministro de seu pai
O senador afirmou que "os fatos devem ser apurados com rigor e transparência"
Especialistas e municípios criticam projeto de lei sobre minerais críticos
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