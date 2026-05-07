Mariana Francisco Ferreira era natural de Niterói (RJ) - Juliano Verardi / TJRS

Mariana Francisco Ferreira era natural de Niterói (RJ)Juliano Verardi / TJRS

Publicado 07/05/2026 17:34

Uma juíza de 34 anos morreu na manhã desta quarta-feira (6), dois dias depois de passar por procedimento de coleta de óvulos, em Mogi das Cruzes, Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Mariana Francisco Ferreira esteve na clínica de reprodução assistida na última segunda-feira (4). Ao voltar para casa, a magistrada sentiu fortes dores e retornou à unidade. Em seguida, a equipe médica constatou que ela teve uma hemorragia vaginal.

A juíza foi encaminhada para a Maternidade Mogi Mater, onde passou por procedimento cirúrgico e ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na madrugada de quarta-feira, Mariana teve duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita e apura se houve falhas na realização do procedimento.

Procuradas, a clínica Invitro Reprodução Assistida e a Maternidade Mogi Mater não enviaram respostas.

Quem era a juíza

Mariana Francisco Ferreira era natural de Niterói (RJ) e graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2016. A juíza entrou no judiciário do Rio Grande do Sul em dezembro de 2023 e integrava a Vara Criminal da Comarca de Sapiranga desde fevereiro de 2026.

Em nota, o Tribunal de Justiça (TJRS) decretou luto oficial de três dias e determinou que as bandeiras do órgão e do Palácio da Justiça sejam hasteados a meio mastro. A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul lamentou a "perda precoce" de Mariana.

A Prefeitura de Sapiranga também decretou luto oficial de três dias e declarou que a magistrada "exercia sua função com dedicação, responsabilidade e compromisso com a Justiça."