Após prisão em Teresina, Carolina será transferida para o Maranhão em uma aeronave - Redes sociais / Reprodução

Após prisão em Teresina, Carolina será transferida para o Maranhão em uma aeronaveRedes sociais / Reprodução

Publicado 07/05/2026 16:05 | Atualizado 07/05/2026 17:35

A empresária Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, de 36 anos, investigada pela suspeita de agredir e torturar uma empregada doméstica grávida em Paço Lumiar, na Grande São Luís, no Maranhão, foi presa na manhã desta quinta-feira (7), em Teresina, no Piauí. O mandado de prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, expedido durante a madrugada, foi cumprido na zona leste da capital piauiense. A Justiça do Maranhão havia determinado a prisão pelos crimes de tortura, lesão corporal, ameaça e constrangimento ilegal.

