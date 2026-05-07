Dario Durigan acompanhou o presidente Lula em seu encontro nos EUA - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Dario Durigan acompanhou o presidente Lula em seu encontro nos EUAFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 07/05/2026 17:06

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira (7), que espera avançar em novos acordos de cooperação com os Estados Unidos para operações de combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Ele fez as declarações em Washington, após visita de uma delegação chefiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao chefe do Executivo norte-americano, Donald Trump.

"Tanto na parte aduaneira, quanto na parte de lavagem de dinheiro, estamos muito próximos a avançar, com novas assinaturas", disse Durigan.

Este ano, o Ministério da Fazenda já anunciou um acordo de cooperação para troca de informações sobre contêineres entre a aduana brasileira e a americana. Isso permitiu a apreensão de mais de meia tonelada de armas irregulares e mais de uma tonelada de drogas sintéticas saídas dos EUA para o Brasil, segundo o ministro. Agora, a ideia é avançar para operações conjuntas. Algumas já estão previstas para este ano, ele disse.

Durigan também destacou a importância da cooperação para combater fraudes transnacionais, como as identificadas pela operação Carbono Oculto, que identificou recursos de brasileiros no Estado americano de Delaware: "O que estamos fazendo, para além desse compartilhamento de informação, é acelerar os mecanismos para que esses recursos de brasileiros que sonegam, que fazem lavagem de dinheiro, sejam rapidamente devolvidos ao País", disse.

O ministro ainda relatou que, na reunião com as autoridades americanas, foi destacado que o Brasil teve um déficit entre US$ 20 bilhões (nos números apurados pelo Brasil) e US$ 30 bilhões (segundo apuração americana) com os EUA no ano passado. O governo americano frequentemente usa o déficit comercial do país como justificativa para as tarifas impostas.

Durigan ainda disse ter falado, durante a reunião, que a economia brasileira está robusta, com inflação controlada e crescimento econômico forte. Segundo o ministro, participaram do encontro pelos EUA, além de Trump, o vice-presidente JD Vance e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.