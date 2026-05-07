Dario Durigan acompanhou o presidente Lula em seu encontro nos EUAFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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