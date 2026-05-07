Drogas estavam escondidas em sacos - PF / Reprodução

Drogas estavam escondidas em sacosPF / Reprodução

Publicado 07/05/2026 15:32 | Atualizado 07/05/2026 15:33

Rio - Uma operação conjunta entre as polícias Federal (PF), Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) da Polícia Militar de Rondônia interceptou, nesta quinta-feira (7), uma carga de aproximadamente 300 kg de drogas no Rio Madeira. Dois homens foram presos em flagrante por tráfico internacional.



A ação aconteceu durante um patrulhamento no Rio Madeira, na região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia. As equipes suspeitaram de uma embarcação do tipo voadeira - utilizada no transporte fluvial e em pescarias, e comum na Amazônia, Cerrado e Pantanal brasileiro. Ao realizarem a abordagem, os agentes encontraram sacos com cocaína, maconha, skunk e haxixe.

De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam o Rio Madeira - que corta o Peru, Bolívia e Brasil - como rota para escoar os entorpecentes vindo da Bolívia. Os presos confessaram aos policiais que foram contratados por um boliviano, que forneceu toda a logística e a embarcação para o transporte.



Além da droga, os agentes apreenderam celulares e equipamentos eletrônicos que serão periciados para tentar identificar os chefes do esquema.



A ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Federal em Guajará-Mirim, município em Rondônia. Os acusados permanecem presos e à disposição da Justiça Federal, onde responderão por tráfico internacional de drogas.