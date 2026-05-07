Drogas estavam escondidas em sacosPF / Reprodução
A ação aconteceu durante um patrulhamento no Rio Madeira, na região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia. As equipes suspeitaram de uma embarcação do tipo voadeira - utilizada no transporte fluvial e em pescarias, e comum na Amazônia, Cerrado e Pantanal brasileiro. Ao realizarem a abordagem, os agentes encontraram sacos com cocaína, maconha, skunk e haxixe.
Além da droga, os agentes apreenderam celulares e equipamentos eletrônicos que serão periciados para tentar identificar os chefes do esquema.
A ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Federal em Guajará-Mirim, município em Rondônia. Os acusados permanecem presos e à disposição da Justiça Federal, onde responderão por tráfico internacional de drogas.