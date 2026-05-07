Wagner Feitosa abandonou o carro e fugiuTV Globo/Reprodução
Ao fugir do local, ele ainda atingiu um poste de sinalização na mesma via. Antes, porém, ele já tinha batido em outro veículo na rua Marechal Deodoro, quando alguns presentes tentaram detê-lo, sem sucesso.
Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Transporte disse que foi acionada por volta das 18h10 para atender à ocorrência de colisão de carro com uma motocicleta.
A GCM prestou apoio ao Departamento de Trânsito e conduziu as partes. A Polícia Militar registrou a ocorrência e seguiu com o atendimento. Apesar das ocorrências, as vítimas da moto foram atendidas no local pelo SAMU, sem gravidade.
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