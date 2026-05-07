Drogas foram encontradas na parte debaixo do veículo em pacotes de plástico - Divulgação/PRF

Drogas foram encontradas na parte debaixo do veículo em pacotes de plásticoDivulgação/PRF

Publicado 07/05/2026 19:30 | Atualizado 07/05/2026 19:35

Um homem de 74 anos foi preso, na noite desta terça-feira (5), por tráfico de drogas durante fiscalização em Pouso Alegre, Minas Gerais.

Foram encontrados na parte debaixo do veículo, pacotes contendo maconha, cocaína e pasta base. O homem informou que levaria os entorpecentes de São Paulo (SP) até a cidade de Capelinha (MG).



Os policiais constataram que o motorista já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, tendo inclusive cumprido pena em regime fechado pelo mesmo delito.



O criminoso afirmou que seguia para o norte de Minas Gerais para tratar de negócios relacionados a atividades agrícolas. No entanto, ao ser questionado sobre detalhes da suposta atividade, apresentou respostas contraditórias e não soube fornecer informações básicas, o que levantou suspeitas da equipe policial.

No compartimento tinham ao todo 4 kg de maconha, 400 g de cocaína e 100 g de pasta base. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia em Pouso Alegre para os procedimentos de polícia judiciária.

