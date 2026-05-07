Drogas foram encontradas na parte debaixo do veículo em pacotes de plásticoDivulgação/PRF
Idoso de 74 anos é preso pela PRF por tráfico de maconha e cocaína
Homem tinha antecedentes criminais e já havia sido preso pelo mesmo delito
STJ põe no banco dos réus desembargador de SP suspeito de venda de sentenças
Ivo de Almeida está afastado do cargo desde junho de 2024
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PF faz buscas contra suspeitos de desviarem R$ 33 milhões do SUS e da educação
Operação realizou 11 mandados de busca e apreensão
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Ex-diretor da Autoridade Monetária teria recebido vantagens indevidas para favorecer banco de Vorcaro
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Oficial teria enviado mensagens e feito visitas indesejadas a soldado subordinada antes de ser detido pela morte da mulher
Quem é Raimundo Nogueira, irmão de Ciro Nogueira e investigado pela Polícia Federal
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