Débora do Batom ficou conhecida pela pichação na estátua do STF no 8 de janeiroJoedson Alves/Agência Brasil
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