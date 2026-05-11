Bombeiros foram acionados, mas não houve nenhum ferido - TV Globo/ Reprodução

Bombeiros foram acionados, mas não houve nenhum feridoTV Globo/ Reprodução

Publicado 11/05/2026 15:49

Um motorista perdeu o controle de um veículo Porsche e bateu em quatro carros estacionados na Rua Itapeti, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. O acidente aconteceu na noite de sábado, 9. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, por volta das 20h50, mas não houve feridos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o motorista, de 31 anos, apresentava sinais de embriaguez. Ele, porém, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mesmo assim, o motorista foi autuado em flagrante e levado para o 30º Distrito Policial. Como o nome dele não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa.

Imagens mostram que um dos veículos teve uma roda dianteira arrancada com o impacto da colisão. Esse primeiro veículo atingido foi arremessado contra os outros.

O homem passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) e foi liberado pela polícia após pagamento de fiança. Ele vai responder ao processo em liberdade. O veículo envolvido no acidente é um Porsche Macan, que tem preço entre R$ 200 mil e R$ 350 mil, dependendo do ano, modelo e estado de conservação.