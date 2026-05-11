Bombeiros foram acionados, mas não houve nenhum feridoTV Globo/ Reprodução
Motorista de Porsche é preso após bater em quatro carros estacionados em SP
Detido apresentava sinais de embriaguez
Motorista de Porsche é preso após bater em quatro carros estacionados em SP
Detido apresentava sinais de embriaguez
Lula lança nesta terça-feira programa contra crime organizado
Foco das ações estará na asfixia financeira das facções
Defesa de mulher que tentou esfaquear cabeleireiro diz que ela tem transtorno psicótico agudo
Segundo o comunicado dos advogados, Laís Gabriela Barbosa da Cunha faz acompanhamento do tratamento em uma unidade do Caps
Taxista é suspeito de roubar e agredir idosa de 75 anos
Imagens que circulam na internet mostram o motorista retirando a idosa do carro e a jogando no chão
Governo lança editais para conectar até 3,8 mil UBS
Cerca de 2,5 milhões de pessoas serão beneficiadas
Guarda municipal é preso após matar mulher durante festa de casamento
Suspeito se entrega às autoridades e acaba detido por agentes de segurança
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.