Ataques golpistas de 8 de Janeiro de 2023 destruíram as sedes dos Três Poderes, no DF - Joedson Alves/Agencia Brasil

Ataques golpistas de 8 de Janeiro de 2023 destruíram as sedes dos Três Poderes, no DFJoedson Alves/Agencia Brasil

Publicado 11/05/2026 14:54 | Atualizado 11/05/2026 14:55