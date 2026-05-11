Força-tarefa atuou em diversos estados - Divulgação

Força-tarefa atuou em diversos estadosDivulgação

Publicado 11/05/2026 13:46

Rio - As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) realizaram, entre os dias 4 e 10 de maio, diversas operações de enfrentamento ao crime organizado em diferentes regiões do Brasil. O balanço, segundo a Polícia Federal, aponta a apreensão de 731 quilos de drogas, a prisão de 33 pessoas e o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão.



No combate ao tráfico, a Operação Consorte atuou em diversos estados, com ações simultâneas em Fortaleza (CE) e em Belo Horizonte (MG). Minas também foi palco da Operação Concierge, com 15 mandados de busca em Governador Valadares, Sardoá, Galileia e na capital mineira, onde quatro suspeitos acabaram presos com sete armas de fogo.



Em São Paulo (SP), agentes apreenderam mais de 135 quilos de cocaína em Cafelândia e aproximadamente 263 quilos de maconha e skunk no município de Pirapozinho. Um outro ponto do estado, foram encontrados 300 quilos de maconha em um veículo roubado.

No Amazonas, a corporação inutilizou três pistas clandestinas de aviação em Novo Airão, Careiro e Maués.





