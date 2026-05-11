Força-tarefa atuou em diversos estadosDivulgação
No combate ao tráfico, a Operação Consorte atuou em diversos estados, com ações simultâneas em Fortaleza (CE) e em Belo Horizonte (MG). Minas também foi palco da Operação Concierge, com 15 mandados de busca em Governador Valadares, Sardoá, Galileia e na capital mineira, onde quatro suspeitos acabaram presos com sete armas de fogo.
Em São Paulo (SP), agentes apreenderam mais de 135 quilos de cocaína em Cafelândia e aproximadamente 263 quilos de maconha e skunk no município de Pirapozinho. Um outro ponto do estado, foram encontrados 300 quilos de maconha em um veículo roubado.