Transmissão do hantavírus para humanos ocorre pelo contato com roedores infectadosDivulgação
Primeira morte por hantavírus é confirmada no Brasil
Homem tinha histórico de contato com roedores silvestres em áreas de lavoura
Conselho Nacional de Educação aprova proposta de uso IA nas escolas; saiba o que vai acontecer
Documento propõe a inclusão de conteúdos sobre ferramentas
PGR pede ao Supremo condenação de Eduardo Bolsonaro por coação
Solicitação faz parte das alegações finais enviadas ao STF
Obra atingiu tubulação de gás na Zona Oeste de São Paulo, diz Sabesp
Moradores afirmam que vazamento começou por volta das 13 horas
Remédios para tratamento de psoríase e asma têm registros liberados pela Anvisa
Indicação para Yesintek e Densurko é de uma dose a cada seis meses
STF revoga decisão que tirou do ar reportagem sobre inelegibilidade de Dallagnol
Ministro Flávio Dino lembrou que medida adotada pelo TRE do Paraná pode implicar em censura prévia, o que é vedado pela Constituição
Anvisa apreende canetas emagrecedoras sem identificação de fabricante
Produto de origem desconhecida não tem registro ou cadastro
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