OMS mencionou que trabalha com as autoridades para evacuar outros dois passageiros com sintomas do navioAFP
OMS: surto de hantavírus em cruzeiro no oceano atlântico mata 3 pessoas
Outros três infectados estão sobre supervisão das autoridades
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