OMS mencionou que trabalha com as autoridades para evacuar outros dois passageiros com sintomas do navio - AFP

OMS mencionou que trabalha com as autoridades para evacuar outros dois passageiros com sintomas do navioAFP

Publicado 03/05/2026 18:26

Um surto suspeito de hantavírus em um navio de cruzeiro no Oceano Atlântico matou três pessoas e deixou pelo menos outras três doentes, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) neste domingo, 3.

Em um comunicado à Associated Press, a OMS disse que uma investigação está em andamento, mas que pelo menos um caso de hantavírus havia sido confirmado.

Um dos pacientes estava em terapia intensiva em um hospital sul-africano, acrescentou a OMS, mencionando que trabalha com as autoridades para evacuar outros dois passageiros com sintomas do navio.

As infecções por hantavírus estão tipicamente ligadas à exposição a fezes ou urina de roedores infectados, disse a OMS.