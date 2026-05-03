Atirador invadiu jantar de gala, realizado em 25 de abril, em Washington com TrumpAFP
Novas provas contra atirador em jantar com presença de Trump foram encontradas
Disparo que atingiu agente foi efetuado pelo investigado
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