Declaração foi feita por Trump na rede Truth Social - AFP

Declaração foi feita por Trump na rede Truth SocialAFP

Publicado 02/05/2026 20:55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (2) que revisará, em breve, a recente proposta de paz do Irã, mas duvidou que ela possa ser aceitável para o seu governo.

"Em breve vou revisar o plano que o Irã acaba de nos enviar, mas não consigo imaginar que seja aceitável, visto que ainda não pagaram um preço suficientemente alto pelo que fizeram à Humanidade e ao mundo nos últimos 47 anos", declarou em uma publicação em sua plataforma, Truth Social.