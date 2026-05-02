Segundo Zelensky, Fico reiterou apoio à adesão da Ucrânia à União EuropeiaAFP
Zelensky diz que Eslováquia apoia adesão da Ucrânia à UE
Presidente relata conversa com premiê Robert Fico e convida líder para visitar Kiev
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