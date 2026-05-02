Brasil protesta contra a interrogação de Ávila pelo Estado de IsraelPaulo Pinto/Agência Brasil
Ativista brasileiro está em Israel para ser interrogado
Thiago Ávila é acusado de ligação com grupo associado ao Hamas
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Se aprovada, a medida pode valer a partir de 1º de julho
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