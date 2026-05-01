Confrontos e detenções marcam marcha pelo Dia do Trabalho no ChileAFP
Confrontos e detenções marcam marcha pelo Dia do Trabalho no Chile
Incidentes ocorreram nos arredores da Universidade de Santiago
Confrontos e detenções marcam marcha pelo Dia do Trabalho no Chile
Incidentes ocorreram nos arredores da Universidade de Santiago
Trump endurece sanções a Cuba em pleno 1º de Maio em Havana
Presidente americano considera que a ilha comunista, situada a 150 km da costa da Flórida, segue representando uma 'ameaça extraordinária' para a segurança nacional dos Estados Unidos
Austrália planeja taxar Meta, Google e TikTok se não pagarem por conteúdo jornalístico
Se aprovada, a medida pode valer a partir de 1º de julho
Veja quem são os brasileiros interceptados por forças israelenses em missão humanitária
Integrantes da Global Sumud Flotilla foram abordados em águas internacionais, próximo à Grécia, enquanto seguiam rumo à Faixa de Gaza
EUA impõe novas sanções ao Irã e alerta sobre pedágio em Ormuz
Washington quer impedir a comercialização de barris que possam beneficiar Teerã
Brasileira que processa MrBeast mostra reunião em trabalho de parto
Lorrayne rebateu a alegação de 'distorção' feita pela empresa do youtuber, a Beast Industries, e mostrou ter feito uma reunião enquanto estava em trabalho de parto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.