Estreito de Ormuz está bloqueado pelo Irã desde os ataques americanos e israelenses, iniciados no fim de fevereiro - AFP

Estreito de Ormuz está bloqueado pelo Irã desde os ataques americanos e israelenses, iniciados no fim de fevereiro AFP

Publicado 01/05/2026 17:22

Os Estados Unidos sancionaram, nesta sexta-feira (1º), três casas de câmbio iranianas, em uma tentativa de atingir o "fornecimento financeiro" de Teerã.

O Departamento do Tesouro advertiu, ainda, que tem na mira de futuras sanções o sistema de pedágio que o Irã quer implantar no Estreito de Ormuz, crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

O estreito está bloqueado pelo Irã desde os ataques americanos e israelenses, iniciados no fim de fevereiro.

O Departamento de Estado anunciou sanções contra a Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd., entidade que, segundo afirmou, importou "dezenas de milhões de barris" de petróleo bruto iraniano, ajudando, assim, o Irã a gerar bilhões de dólares em receita.

"Enquanto o Irã tentar gerar receita petroleira para financiar suas atividades desestabilizadoras, os Estados Unidos vão exigir prestação de contas tanto ao Irã quanto a todos os seus parceiros que se esquivarem das sanções", declarou o Departamento de Estado.

As sanções vão tipificar como crime qualquer transação que envolva os Estados Unidos através deste operador de terminal, que faz parte do importante centro marítimo de Qingdao, no Mar Amarelo.

No ano passado, Washington impôs sanções similares a outra entidade da região: a Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products Co.

Os preços mundiais do petróleo dispararam após o ataque americano-israelense contra o Irã, em 28 de fevereiro.