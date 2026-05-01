Estreito de Ormuz está bloqueado pelo Irã desde os ataques americanos e israelenses, iniciados no fim de fevereiro AFP
EUA impõe novas sanções ao Irã e alerta sobre pedágio em Ormuz
Washington quer impedir a comercialização de barris que possam beneficiar Teerã
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Brasileira que processa MrBeast mostra reunião em trabalho de parto
Lorrayne rebateu a alegação de 'distorção' feita pela empresa do youtuber, a Beast Industries, e mostrou ter feito uma reunião enquanto estava em trabalho de parto
Governo Trump diz que cessar-fogo permite legalmente que guerra seja estendida por mais 30 dias
Prazo de dois meses que terminaria nesta sexta-feira (1) supostamente seria interrompido por trégua e poderia ser postergado
Trump diz que não está satisfeito com o Irã: 'Veremos o que acontece com as negociações'
Presidente americano afirmou que governo iraniano está muito fragmentado
Papa Leão XIV nomeia ex-imigrante irregular como bispo nos EUA
Evelio Menjivar Ayala, nascido em El Salvador, assume diocese na Virgínia Ocidental
EUA pede liberação 'imediata' da Nobel da Paz Aung San Suu Kyi
Ex-líder segue em prisão domiciliar sob regime militar
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