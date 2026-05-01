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Papa Leão XIV nomeia ex-imigrante irregular como bispo nos EUA
Evelio Menjivar Ayala, nascido em El Salvador, assume diocese na Virgínia Ocidental
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EUA pede liberação 'imediata' da Nobel da Paz Aung San Suu Kyi
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