Trump afirmou que se União Europeia cumprir acordo, "não haverá tarifa" AFP / Reprodução
Trump ameaça elevar tarifas sobre carros e caminhões da UE para 25% na próxima semana
Presidente alega que países europeus não estão cumprindo acordo comercial
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Trump zomba de aparência de diretor da Nasa: 'Super audição'
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Irã apresenta nova proposta de diálogo de paz com EUA
Imprensa estatal, porém, não forneceu detalhes sobre a oferta mais recente
Polícia turca detém centenas de manifestantes no 1º de Maio em Istambul
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Embora um cessar-fogo esteja em vigor desde 8 de abril, Washington impôs um bloqueio aos portos iranianos em represália
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Agressão ocorreu próximo ao Túmulo do Rei Davi, em Israel
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