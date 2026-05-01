Opositores do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, são presos neste 1° de MaioAFP
Polícia turca detém centenas de manifestantes no 1º de Maio em Istambul
Segundo associação, 200 pessoas foram presas
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