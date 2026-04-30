A Colômbia pretende sacrificar parte dos 200 hipopótamos considerados uma espécie invasora no paísVolodymyr Burdiak/Freepik
Colômbia avalia enviar hipopótamos de Pablo Escobar à Índia a pedido de bilionário
Filho do magnata indiano pediu formalmente ao governo colombiano que suspenda esta decisão
Colômbia avalia enviar hipopótamos de Pablo Escobar à Índia a pedido de bilionário
Filho do magnata indiano pediu formalmente ao governo colombiano que suspenda esta decisão
Atirador em jantar de Trump é apresentado novamente em tribunal e permanecerá preso
Suspeito não se declarou culpado ou inocente em apresentação na corte
Secretário de Guerra dos EUA diz que Irã está seguindo estratégia da Coreia do Norte para obter armas nucleares
Durante declarações, Pete Hegseth foi interrompido por um manifestante que pediu sua prisão
Trump rebate críticas de Merz e diz que chanceler é 'ineficaz' no conflito da Rússia e Ucrânia
Presidente norte-americano afirmou que avalia reduzir tropas estadunidenses em território alemão
Economia dos EUA cresce menos que o esperado e inflação dispara
PIB avançou 2% no período de janeiro a março, abaixo da elevação prevista pelos analistas
Fechamento de Ormuz 'asfixia' a economia mundial, diz chefe da ONU
Guterres afirma que restrições afetam produção e elevam preços