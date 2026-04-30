Pete Hegseth, em testemunho no Senado, também voltou a fazer críticas aos opositoresAFP
Secretário de Guerra dos EUA diz que Irã está seguindo estratégia da Coreia do Norte para obter armas nucleares
Durante declarações, Pete Hegseth foi interrompido por um manifestante que pediu sua prisão
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Economia dos EUA cresce menos que o esperado e inflação dispara
PIB avançou 2% no período de janeiro a março, abaixo da elevação prevista pelos analistas
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Quatro pessoas são resgatadas com vida; motorista estava em treinamento, segundo autoridades