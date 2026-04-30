Trump rebate críticas do chanceler alemão nesta quinta (30) - AFP / Reprodução

Trump rebate críticas do chanceler alemão nesta quinta (30)AFP / Reprodução

Publicado 30/04/2026 15:03

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (30), que o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, deveria se concentrar na guerra na Ucrânia e nos "problemas do seu país" e deixar de lado o foco nas ações de Washington no Irã.

"O chanceler da Alemanha deveria dedicar mais tempo a pôr fim à guerra com a Rússia/Ucrânia (onde tem sido totalmente ineficaz!) e a consertar os problemas do seu país, especialmente nas áreas da imigração e da energia, e menos tempo a interferir nos esforços daqueles que estão a eliminar a ameaça nuclear iraniana, tornando assim o mundo, incluindo a Alemanha, um lugar mais seguro", escreveu Trump em publicação na Truth Social.

A relação entre Trump e Merz vive um momento de tensão após o chanceler afirmar na segunda-feira (27), que os EUA estão sendo humilhados no conflito com o Irã e que o governo americano não tem estratégia, o que pode levar a repetição de erros de guerras anteriores.

"Os americanos aparentemente não têm uma estratégia. E o problema nesse tipo de conflito é sempre o mesmo: não basta apenas entrar, é preciso também sair", disse Merz em uma assembleia de estudantes do ensino médio no oeste da Alemanha.

"Vimos isso de forma bastante dolorosa no Afeganistão, durante 20 anos. Vimos isso no Iraque. Portanto, esta situação é, como eu disse, no mínimo mal pensada, e não vejo, neste momento, qual saída estratégica os americanos estão escolhendo", acrescentou.

Trump já havia reagido ao comentário na terça-feira (28) e acusado Merz de apoiar as ambições nucleares de Teerã. "O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, acha que não há problema em o Irã ter uma arma nuclear. Ele não sabe do que está falando! Se o Irã tivesse uma arma nuclear, o mundo inteiro seria refém", escreveu o republicano na Truth Social.

"Estou fazendo algo com o Irã, agora mesmo, que outras nações, ou presidentes, deveriam ter feito há muito tempo. Não é à toa que a Alemanha está indo tão mal, tanto economicamente quanto em outros aspectos", concluiu.

Já na quarta-feira (29), o presidente afirmou que avalia reduzir as tropas americanas em território alemão. "Os EUA estão estudando e analisando a possível redução de tropas na Alemanha, e uma decisão será tomada em breve", disse.

No mesmo dia, antes da ameaça de Trump, Merz foi questionado por repórteres sobre seu relacionamento com o republicano: "Do meu ponto de vista, meu relacionamento pessoal com o presidente dos EUA continua bom. Simplesmente tive dúvidas desde o início sobre o que havia começado com a guerra no Irã. É por isso que deixei isso claro", explicou.

"Na Alemanha e na Europa, estamos sofrendo as consequências, como o fechamento do Estreito de Ormuz. Isso tem um impacto direto em nosso fornecimento de energia e um enorme impacto em nosso desempenho econômico", acrescentou.