Estreito Ormuz concentra cerca de 20% do petróleo globalReprodução
Fechamento de Ormuz 'asfixia' a economia mundial, diz chefe da ONU
Guterres afirma que restrições afetam produção e elevam preços
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