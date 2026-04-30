Zelensky indicou que havia ordenado a seus representantes que entrassem em contato com a Presidência americanaAFP
Zelensky pede esclarecimentos aos EUA sobre proposta russa de cessar-fogo em 9 de maio
Presidente ucraniano questiona alcance da trégua sugerida por Moscou e defende acordo mais amplo e duradouro
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‘Estreito de Trump’: presidente dos EUA compartilha montagem do Estreito de Ormuz rebatizado
Publicação ocorre em meio ao aumento das tensões na região
Avião colide com drone perto de aeroporto nos EUA, relata piloto
48 passageiros e 6 tripulantes estavam a bordo da aeronave
Trump pede que Netanyahu realize apenas ataques 'cirúrgicos' no Líbano
Presidente estadunidense aconselhou que não fossem derrubados mais prédios pois isso mancharia a imagem de Israel
OpenAI enfrenta 'onda' de processos por ataque a tiros no Canadá
Plataforma não informou à polícia movimentações suspeitas de uma mulher trans de 18 anos que matou oito pessoas em sua casa e em uma escola
Exército israelense mata adolescente palestino na Cisjordânia (Crescente Vermelho)
Desde de outubro de 2023, 1068 cidadãos da Palestina foram mortos; 46 israelenses morreram no mesmo período
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