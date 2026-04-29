Abdel Fatah al Jayat, de 16 anos, foi atingido por balas do exército de Israel - Omar Al-Qattaa/AFP

Abdel Fatah al Jayat, de 16 anos, foi atingido por balas do exército de IsraelOmar Al-Qattaa/AFP

Publicado 29/04/2026 16:57

O exército israelense matou um adolescente em Hebron, no sul da Cisjordânia ocupada, informou o Crescente Vermelho nesta quarta-feira (29).

"Um menino chegou ao hospital do Crescente Vermelho em Hebron com um ferimento a bala no abdômen. Ele tinha 14 anos e foi declarado morto", disse a organização. Em um comunicado em separado, acrescentou que ele foi atingido por "balas do exército israelense".

O Ministério da Saúde palestino, com sede em Ramallah, identificou o falecido como Abdel Fatah al Jayat, e afirmou que o adolescente tinha 16 anos, e não 14.

O Crescente Vermelho indicou que outra pessoa ficou ferida na coxa por disparos durante a operação.

Ao ser contactado pela AFP, o exército israelense disse que estava "verificando" a informação.

A violência se intensificou no território palestino desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023.

Segundo um levantamento da AFP baseado em números do Ministério da Saúde palestino, tropas israelenses ou colonos mataram pelo menos 1.068 palestinos, muitos deles combatentes, mas também dezenas de civis na Cisjordânia desde então.

Os números oficiais israelenses indicam que pelo menos 46 israelenses, incluindo soldados e civis, morreram em ataques palestinos ou durante operações militares israelenses no mesmo período.