Usuários de drones terão três meses para registrar seus dispositivos nas delegacias de políciaAFP
China irá proibir venda de drones em Pequim por motivos de segurança
Nova regulamentação prevê registro obrigatório, multas e até apreensão de aparelhos
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