Usuários de drones terão três meses para registrar seus dispositivos nas delegacias de políciaAFP

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A China vai proibir a venda de drones em Pequim por motivos de segurança, e seus usuários terão de solicitar sistematicamente uma autorização para seus aparelhos voarem na capital, segundo um regulamento que entrará em vigor na sexta-feira (1º).
Também será proibido o envio para Pequim de veículos aéreos não tripulados (VANT), além de 17 componentes essenciais.
“Enquanto a capital, Pequim enfrentou mais desafios na segurança do espaço aéreo de baixa altitude, por isso é urgente reforçar a gestão dos VANT”, declarou o funcionário municipal Xiong Jinghua, ao anunciar estas regras em março.
Os usuários de drones terão três meses para registrar seus dispositivos nas delegacias de polícia.
O espaço aéreo da cidade de 22 milhões de habitantes ficará fechado ao voo de drones sem autorização prévia, e estão previstas multas de até 10.000 yuans (cerca de 7.281 reais) e a apreensão dos aparelhos em caso de infração.
Seus vendedores também ficarão sujeitos a multas.
A nova regulamentação prevê isenções para determinados usos, como o combate ao terrorismo, agricultura, educação e esporte.