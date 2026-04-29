Londres tem sido palco de uma série de atos violentos contra locais ligados à comunidade judaicaAFP
Ataque com faca deixa dois mortos em Londres
Suspeito foi preso após crime em bairro com forte presença judaica
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Presidente dos EUA demonstra frustração com negociações estagnadas
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