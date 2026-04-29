Total de 21 pessoas foram executadas e mais de 4.000 detidas no Irã por motivos políticos ou de segurança nacionalAFP
Irã executou 21 pessoas e prendeu mais de quatro mil desde o início da guerra, diz ONU
Segundo o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, detenções em massa e execuções aumentaram no contexto do conflito no Oriente Médio
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