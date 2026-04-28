Edição limitada do passaporte estadunidense comemora os 250 anos da Independência - Twitter/Reprodução

Edição limitada do passaporte estadunidense comemora os 250 anos da IndependênciaTwitter/Reprodução

Publicado 28/04/2026 19:49

A foto de Donald Trump aparecerá em breve em alguns passaportes dos Estados Unidos, em uma edição limitada para comemorar o 250º aniversário da Declaração de Independência que se celebra este ano, confirmou o Departamento de Estado nesta terça-feira (28).



Um artigo da Fox News, compartilhado por um porta-voz do Departamento de Estado, mostra uma imagem de Trump no passaporte, sobreposta à Declaração de Independência, com sua assinatura abaixo.



"Enquanto os Estados Unidos celebram seus 250 anos em julho, o Departamento de Estado se prepara para emitir uma quantidade limitada de passaportes americanos especialmente concebidos para comemorar esta ocasião histórica", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.