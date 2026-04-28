Homem carregou, nos braços, cadáver envolto em saco plástico - Reprodução / Redes sociais

Homem carregou, nos braços, cadáver envolto em saco plásticoReprodução / Redes sociais

Publicado 28/04/2026 12:50

Um homem de uma zona rural da Índia, que não conseguiu apresentar uma certidão de óbito, exumou o corpo de sua irmã e levou-o a um banco para comprovar sua morte, informou o Indian Overseas Bank nesta terça-feira (28).

Jitu Munda, membro de uma tribo do estado de Odisha, no leste do país, foi a uma agência bancária na segunda-feira (27) para retirar o dinheiro da conta da irmã falecida, mas foi informado de que "saques por terceiros não são permitidos sem a devida autorização", segundo um comunicado.

Irritado após receber uma recusa com o argumento de que não tinha a certidão de óbito, Munda voltou com o "corpo da irmã, enterrada alguns dias antes".

Imagens transmitidas por canais de televisão locais mostram o indiano carregando nos braços o que parece ser um cadáver, parcialmente envolto em um saco plástico.

"Isso criou uma situação extremamente angustiante entre os habitantes locais", indicou o banco, segundo o qual o incidente ocorreu devido a uma "falta de conscientização" e à relutância do interessado em seguir os procedimentos.

"O pedido será tratado com prioridade assim que a certidão de óbito for apresentada", acrescentou.

O registro de nascimentos e óbitos é obrigatório na Índia, mas os documentos necessários nem sempre são fáceis de obter, especialmente nas zonas rurais, o que deixa muitas famílias sem certidões oficiais.