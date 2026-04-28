Trump disse que Irã pediu reabertura de Ormuz 'o mais rápido possível' - AFP

Trump disse que Irã pediu reabertura de Ormuz 'o mais rápido possível'AFP

Publicado 28/04/2026 11:25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (28) que o Irã informou a Washington estar em um "estado de colapso" e que também teria pedido a reabertura "o mais rápido possível" do Estreito de Ormuz, em meio às tensões do conflito no Oriente Médio e às pressões sobre o mercado global de energia.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que Teerã tenta "resolver sua situação de liderança" e sinalizou otimismo sobre uma eventual estabilização no país. "Eles querem que 'abramos o Estreito de Ormuz' o mais rápido possível, enquanto tentam resolver sua situação de liderança (o que eu acredito que eles conseguirão fazer!)", escreveu. Até a publicação deste texto, autoridades iranianas não haviam comentado publicamente as declarações de Trump.

A declaração ocorre após surgirem relatos de que o Irã apresentou aos EUA uma proposta para encerrar a guerra e reabrir Ormuz caso Washington suspenda o bloqueio ao país. Segundo a Associated Press, a oferta foi entregue aos americanos pelo Paquistão e prevê adiar discussões sobre o programa nuclear iraniano.

O governo Trump, porém, dá sinais de resistência à proposta. Em entrevista à Fox News na segunda-feira, 27, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o "tema central" continua sendo impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear. "Temos que garantir que qualquer acordo impeça definitivamente que eles corram em direção a uma arma nuclear", disse.

A Casa Branca informou que a equipe de segurança nacional de Trump discutiu a proposta iraniana e que o presidente trataria do tema posteriormente.