Trump disse que Irã pediu reabertura de Ormuz 'o mais rápido possível'AFP
Trump diz que Irã informou estar em 'colapso'
Presidente americano afirmou que país persa pediu reabertura do Estreito de Ormuz
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