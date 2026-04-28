Trem de longa distância colidiu com composição que estava parada na via - Reprodução/Redes sociais

Trem de longa distância colidiu com composição que estava parada na viaReprodução/Redes sociais

Publicado 28/04/2026 09:14

O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, ordenou nesta terça-feira (28) uma investigação após a colisão de dois trens nas imediações da capital Jacarta, que deixou 15 mortos e dezenas de feridos. O acidente aconteceu perto da estação de Bekasi Timur, a 25 km de Jacarta, quando um trem de longa distância bateu com uma composição que estava parada.



Na manhã de terça-feira, as autoridades encerraram uma operação de resgate após 12 horas, durante a qual os socorristas abriram caminho entre os vagões destruídos.

O ministro da Infraestrutura, Agus Harimurti Yudhoyono, disse que o número de mortos subiu para 15, ao atualizar um balanço anterior da empresa ferroviária estatal KAI que citava 14 óbitos.



Segundo o ministro, 88 pessoas ficaram feridas.



Uma sobrevivente relatou à reportagem os momentos de terror que vivenciou depois que um trem de longa distância se chocou contra a composição de proximidade em que estava, que havia parado sobre os trilhos.



"Pensei que ia morrer", contou Sausan Sarifah, de 29 anos, de sua cama no hospital RSUD Bekasi, onde foi internada com um braço quebrado e um corte profundo em uma coxa.



"Não tivemos tempo de nos levantarmos para sair e todo o mundo ficou amontoado dentro do trem, esmagados uns contra os outros. Não sei como está a pessoa que estava embaixo de mim", acrescentou.



Seu temor era morrer asfixiada na aglomeração de pessoas, e que alguns dos que ficaram presos na parte de baixo não sobreviveriam.



O presidente Prabowo Subianto visitou nesta terça-feira pacientes hospitalizados em Bekasi e expressou condolências aos parente das vítimas fatais. Além da "investigação imediata", ele ordenou a construção de "postos de vigilância ou passarelas elevadas" nesta área da rede ferroviária.



Segundo Franoto Wibowo, porta-voz da KAI, um táxi aparentemente esbarrou no trem de proximidade em uma passagem de nível, o que fez com que parasse nos trilhos, onde foi atingido. De acordo com o chefe de polícia de Jacarta, Asep Edi Suheri, um trem de longa distância colidiu com o último vagão da outra composição, reservado para mulheres.



No meio da noite, as equipes de resgate pediam cilindros de oxigênio, enquanto as ambulâncias aguardavam em uma fila sinuosa, com as luzes de emergência acesas. As 240 pessoas a bordo do trem de longa distância foram removidas sãs e salvas, anunciaram as autoridades.



Os acidentes de transporte são frequentes nesse país do Sudeste Asiático, um vasto arquipélago onde os ônibus, trens e aviões carecem da manutenção necessária.