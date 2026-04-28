Quase 75% das execuções da Coreia do Norte foram realizadas em públicoAFP
Coreia do Norte dobrou número de execuções desde a pandemia, denuncia ONG
Relatório aponta que fechamento de fronteiras, em 2020, aumentou o número de violações de direitos humanos
Trump terá a foto impressa em passaportes estadunidenses
Há poucos precedentes modernos no mundo de imagens de líderes em exercício que aparecem nos documentos de viagem
MP do Paraguai denuncia ex-namorado por feminicídio contra estudante brasileira de SC
País vizinho também considera que assassinatos contra mulheres são uma tipificação
Monges budistas são presos com mais de 100 kg de maconha em aeroporto
Segundo a polícia local, drogas estavam em fundos falsos de malas
Primeiro-ministro do Reino Unido evita investigação parlamentar sobre nomeação de embaixador ligado a Epstein
Keir Starmer foge de possível suspensão
EUA dizem que vão respeitar leis do México após morte de agentes em operação no país
Caso em Chihuahua aumenta tensão diplomática
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.