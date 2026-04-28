Marinha suiça encontrou os destroços no mar Báltico - AFP / Reprodução

Marinha suiça encontrou os destroços no mar BálticoAFP / Reprodução

Publicado 28/04/2026 15:33

A Suécia anunciou, nesta terça-feira (28), a descoberta de um naufrágio do século XVI em sua costa que fornece "informações históricas e arqueológicas únicas".

Acredita-se que o navio tenha sido construído no final do século XVI, o que o tornaria mais antigo que o emblemático navio de guerra sueco do século XVII, o Vasa, exposto em Estocolmo.

Um barco da marinha suiça encontrou os destroços durante manobras militares no fim de 2025, no estreito de Kalmar, no mar Báltico.

Foram analisados os anéis da madeira utilizada e "os resultados indicam que o navio foi construído no final do século XVI", afirmou a Administração do Condado de Kalmar em um comunicado.

"O naufrágio tem um importante valor histórico e cultural", declarou o especialista Daniel Tedenlind no comunicado.

O naufrágio está sob proteção, vigiado pela guarda costeira, e foi declarado monumento histórico. Não é permitido mergulhar, pescar nem fundear nas proximidades da área.

Graças à combinação única do mar Báltico de água salobra - água doce misturada com salgada -, frio, escuro e baixo nível de oxigênio, muitas embarcações de madeira naufragadas se conservam em bom estado.