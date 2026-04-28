Marinha suiça encontrou os destroços no mar BálticoAFP / Reprodução
Suíça descobre naufrágio do século XVI
Barco está sob proteção da guarda costeira
EUA dizem que vão respeitar leis do México após morte de agentes em operação no país
Caso em Chihuahua aumenta tensão diplomática
Indiano desenterra corpo da irmã e leva esqueleto a banco
Homem queria receber dinheiro deixado por familiar, mas não tinha certidão de óbito para comprovar morte
Coreia do Norte dobrou número de execuções desde a pandemia, denuncia ONG
Relatório aponta que fechamento de fronteiras, em 2020, aumentou o número de violações de direitos humanos
Trump diz que Irã informou estar em 'colapso'
Presidente americano afirmou que país persa pediu reabertura do Estreito de Ormuz
Israel usa acesso à água como arma contra palestinos em Gaza, diz Médicos Sem Fronteiras
Relatório da organização afirma que quase 90% das redes de abastecimento e saneamento foram danificadas ou destruídas