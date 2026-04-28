Monges foram presos no Aeroporto Internacional de Katunayake no último domingo (25) - AFP / Reprodução

Monges foram presos no Aeroporto Internacional de Katunayake no último domingo (25)AFP / Reprodução

Publicado 28/04/2026 19:44

Um grupo de 22 monges budistas foi preso ao desembarcar de Bangcoc, na Tailândia, carregando 110 kg de entorpecentes, no sábado (25). A carga é avaliada em mais de 1,1 bilhão de rúpias (cerca de R$ 58 milhões). Segundo policia local, é a maior apreensão de drogas da história do Aeroporto Internacional de Katunayake.

Segundo o jornal estatal Daily News, a prisão ocorreu após uma denúncia anônima. Os entorpecentes estavam escondidos em fundos falsos das malas, misturados a materiais escolares e doces. Cada monge transportava cerca de 5 kg de drogas. Segundo as investigações, os jovens religiosos moram no Sri Lanka e viajam para o exterior para cursar o ensino superior.

A polícia descobriu que o grupo viajou para a Tailândia em 22 de abril com passagens pagas por um ''patrocinador''. Nos celulares dos detidos, os agentes encontraram fotos e vídeos dos monges usando roupas civis e participando de festas durante a estadia em Bangcoc. O grupo foi encaminhado ao Tribunal de Magistrados de Negombo para iniciar os processos legais de prisão.