Monges foram presos no Aeroporto Internacional de Katunayake no último domingo (25)AFP / Reprodução
Monges budistas são presos com mais de 100 kg de maconha em aeroporto
Segundo a polícia local, drogas estavam em fundos falsos de malas
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