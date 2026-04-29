Rússia expulsou diplomata do Reino Unido em março, sob a acusação de espionagemPixabay
Reino Unido expulsa diplomata russo em resposta a Moscou
Relações entre os dois países estão tensas desde o início da guerra na Ucrânia
Reino Unido expulsa diplomata russo em resposta a Moscou
Relações entre os dois países estão tensas desde o início da guerra na Ucrânia
Líbano pressiona Israel a 'aplicar plenamente' cessar-fogo antes de negociar
Presidente Joseph Aoun espera que EUA marquem data para rodada de diálogos
China irá proibir venda de drones em Pequim por motivos de segurança
Nova regulamentação prevê registro obrigatório, multas e até apreensão de aparelhos
Vídeo! Empresa oferece 'spa' para brinquedos de pelúcia no Japão
Banho a vapor e restauração de fibras do tecido estão entre os serviços oferecidos
Ataque com faca deixa dois mortos em Londres
Suspeito foi preso após crime em bairro com forte presença judaica
Trump pressiona Irã e ameaça endurecer postura em meio a impasse sobre programa nuclear
Presidente dos EUA demonstra frustração com negociações estagnadas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.