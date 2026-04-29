Joseph Aoun, presidente do Líbano, disse que 'ataques israelenses não podem continuar assim' - AFP

Joseph Aoun, presidente do Líbano, disse que 'ataques israelenses não podem continuar assim'AFP

Publicado 29/04/2026 12:04

O presidente libanês, Joseph Aoun, pressionou Israel, nesta quarta-feira (29), a respeitar "plenamente" o cessar-fogo que entrou em vigor em 17 de abril antes de realizar negociações diretas, cuja data espera que Washington determine.



"Israel deve, em primeiro lugar, aplicar plenamente o cessar-fogo antes de passar para a fase de negociações", disse o chefe de Estado, segundo um comunicado da Presidência. "Os ataques israelenses não podem continuar assim", disse.



O presidente também demonstrou expectativa de que Washington confirme uma data para as negociações.

"Agora, esperamos que os Estados Unidos marquem uma data", acrescentou.



Por enquanto, foram realizadas duas rodadas de diálogos entre Israel e Líbano no nível de embaixadores em Washington para preparar estas negociações.