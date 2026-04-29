Joseph Aoun, presidente do Líbano, disse que 'ataques israelenses não podem continuar assim'AFP
"Israel deve, em primeiro lugar, aplicar plenamente o cessar-fogo antes de passar para a fase de negociações", disse o chefe de Estado, segundo um comunicado da Presidência. "Os ataques israelenses não podem continuar assim", disse.
O presidente também demonstrou expectativa de que Washington confirme uma data para as negociações.
Por enquanto, foram realizadas duas rodadas de diálogos entre Israel e Líbano no nível de embaixadores em Washington para preparar estas negociações.
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