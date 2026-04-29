Registros de barcos que naufragaram são frequentes em Uganda, país da África OrientalArte
Cerca de 30 pessoas estão desaparecidas após naufrágio de embarcação em Uganda
Apenas um sobrevivente foi encontrado enquanto equipes realizam buscas
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