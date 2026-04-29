Registros de barcos que naufragaram são frequentes em Uganda, país da África Oriental - Arte

Registros de barcos que naufragaram são frequentes em Uganda, país da África OrientalArte

Publicado 29/04/2026 14:03

Aproximadamente 30 pessoas estão desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação em um rio no oeste de Uganda, anunciou nesta quarta-feira (29) a polícia, que até o momento encontrou apenas um sobrevivente.

A embarcação transportava "entre 35 e 40 passageiros pelo rio Nguse", no distrito de Kagadi, indicou a polícia no X, acrescentando que, por enquanto, não pode confirmar "o número exato de pessoas desaparecidas".

"A polícia marítima está realizando operações de busca e resgate, enquanto continua em curso uma investigação sobre as causas do acidente", informou.

"Entre os possíveis fatores estão a sobrecarga, a viagem noturna e o estado da embarcação", acrescentou a polícia.

Os registros de barcos que naufragaram ou viraram são frequentes em Uganda, país da África Oriental.

Os balanços costumam ser altos, já que os passageiros não usam coletes salva-vidas e muitos deles não sabem nadar.

Em 2023, pelo menos 20 pessoas faleceram quando uma embarcação de transporte de mercadorias virou no lago Vitória, o maior da África (70.000 km²), compartilhado por Tanzânia, Uganda e Quênia.

A polícia atribuiu o acidente "a uma sobrecarga e ao mau tempo".

Em 2018, mais de 200 pessoas morreram no naufrágio do ferry Nyerere, que afundou na costa do lago Vitória, do lado da Tanzânia.