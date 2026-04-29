Os presidentes russo e estadunidense fizeram um telefonema e conversaram sobre as guerras que estão envolvidos Saul Loeb / AFP
Durante uma conversa por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, Putin disse estar preparado "para declarar um cessar-fogo durante as comemorações do dia da vitória", declarou seu assessor diplomático, Yuri Ushakov, a jornalistas.
Ele acrescentou que Trump "apoiou ativamente esta iniciativa" para um dia que "comemora
nossa vitória comum".
"Conversamos mais sobre a guerra na Ucrânia", disse Trump a repórteres no Salão Oval. O presidente acrescentou que Putin quer "ajudar" a acabar com a guerra entre EUA e Israel contra o Irã, mas que pediu ao líder russo que primeiro encerrasse a invasão da Ucrânia.
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