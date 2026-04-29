Os presidentes russo e estadunidense fizeram um telefonema e conversaram sobre as guerras que estão envolvidos - Saul Loeb / AFP

Os presidentes russo e estadunidense fizeram um telefonema e conversaram sobre as guerras que estão envolvidos Saul Loeb / AFP

Publicado 29/04/2026 16:56

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs um cessar-fogo na Ucrânia nesta quarta-feira (29) para o dia 9 de maio, data em que a Rússia celebra a vitória soviética sobre a Alemanha nazista em 1945, informou o Kremlin, acrescentando que os Estados Unidos apoiam a iniciativa.



Durante uma conversa por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, Putin disse estar preparado "para declarar um cessar-fogo durante as comemorações do dia da vitória", declarou seu assessor diplomático, Yuri Ushakov, a jornalistas.



Ele acrescentou que Trump "apoiou ativamente esta iniciativa" para um dia que "comemora

nossa vitória comum".

Trump diz que ligação com Putin sobre Ucrânia e Irã foi 'muito boa'

O presidente estadunidense disse ter tido uma "conversa muito boa" com Putin, nesta quarta-feira (29), na qual discutiram mais sobre a Ucrânia do que sobre o Irã.



"Conversamos mais sobre a guerra na Ucrânia", disse Trump a repórteres no Salão Oval. O presidente acrescentou que Putin quer "ajudar" a acabar com a guerra entre EUA e Israel contra o Irã, mas que pediu ao líder russo que primeiro encerrasse a invasão da Ucrânia.