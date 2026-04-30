Na montagem, embarcações com bandeiras norte-americanas cruzam livremente a passagem marítimaReprodução/Truth Social
'Estreito de Trump': Presidente dos EUA compartilha montagem 'rebatizado' caminho marítimo
Publicação ocorre em meio ao aumento das tensões na região
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