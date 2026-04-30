A Polícia de Israel divulgou imagens de um ataque contra uma freira católica em Jerusalém - Reprodução / Redes Sociais

A Polícia de Israel divulgou imagens de um ataque contra uma freira católica em JerusalémReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/04/2026 20:27

A Polícia de Israel divulgou, nesta quinta-feira (30), imagens de um ataque contra uma freira católica em Jerusalém. O crime ocorreu na terça-feira passada (28), em uma área próxima ao Túmulo do Rei Davi. O agressor foi preso em flagrante após ser contido por um pedestre.

Veja o vídeo: