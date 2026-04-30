A Polícia de Israel divulgou imagens de um ataque contra uma freira católica em JerusalémReprodução / Redes Sociais
Freira é atacada por homem em Jerusálem— Jornal O Dia (@jornalodia) April 30, 2026
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As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o homem corre em direção à religiosa, de 48 anos, e a atinge pelas costas. Com o impacto, a vítima cai e passa a ser chutada. A agressão só parou quando um pedestre interveio e segurou o agressor até a chegada das autoridades.
A polícia também liberou fotos que mostram os ferimentos no rosto da freira. O caso provocou revolta na comunidade cristã local e reforça o alerta sobre o aumento da intolerância religiosa na região. Ainda segundo o órgão, o suspeito tem 36 anos e já foi localizado e preso. O homem será indiciado por agressão com motivação racista.