Trump diz que preço da gasolina vai voltar a cair e que pode reduzir tropas na Espanha e ItáliaAFP / Reprodução
Trump diz que preço da gasolina vai voltar a cair e que pode reduzir tropas na Espanha e Itália
Em cerimônia de assinaturas com presença de repórteres, presidente reiterou que Teerã não pode ter armas nucleares
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