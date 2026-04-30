Trump diz que preço da gasolina vai voltar a cair e que pode reduzir tropas na Espanha e Itália - AFP / Reprodução

Trump diz que preço da gasolina vai voltar a cair e que pode reduzir tropas na Espanha e ItáliaAFP / Reprodução

Publicado 30/04/2026 18:39

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a dizer na tarde desta quinta (30) que os preços da gasolina vão cair no país quando a guerra no Irã terminar e que Teerã está "morrendo' para fazer um acordo nuclear.

Em cerimônia de assinaturas com presença de repórteres, Trump reiterou que Teerã não pode ter armas nucleares, mas que o Irã está destruído pelos ataques militares americanos e de Israel: "Fábricas de drones e mísseis sofreram uma queda significativa na produção", acrescentou. "A economia iraniana está entrando em colapso. O bloqueio do Estreito de Ormuz é impressionante. Eles não estão recebendo nenhum dinheiro do petróleo".

O republicano disse que não sabe por quanto tempo o país persa "vai aguentar", frisando que os EUA receberão material nuclear iraniano e que ninguém sabe quem são os líderes do Irã. Sobre um acordo, Trump foi vago, alegando: "não sei se precisamos de um acordo com o Irã, talvez".

Após publicar ontem na Truth Social que os Estados Unidos poderiam reduzir tropas na Alemanha, ele afirmou hoje que o mesmo pode ser feito com a Espanha e a Itália: "Itália não tem ajudado em nada e Espanha tem sido péssima", enfatizou. Segundo o mandatário, o país nunca precisou de ajuda com em relação ao Irã, mas queria testar a lealdade dos aliados. "Eles usam o Estreito de Ormuz, nós não".

Trump ainda disse que o mercado acionário americano está batendo recordes "mesmo com o que alguns chamam de 'guerra'".