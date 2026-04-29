Ataque aconteceu no Tumbler Ridge Secondary School, que atende cerca de 160 alunosReprodução/ redes sociais
OpenAI enfrenta 'onda' de processos por ataque a tiros no Canadá
Plataforma não informou à polícia movimentações suspeitas de uma mulher trans de 18 anos que matou oito pessoas em sua casa e em uma escola
OpenAI enfrenta 'onda' de processos por ataque a tiros no Canadá
Plataforma não informou à polícia movimentações suspeitas de uma mulher trans de 18 anos que matou oito pessoas em sua casa e em uma escola
Exército israelense mata adolescente palestino na Cisjordânia (Crescente Vermelho)
Desde de outubro de 2023, 1068 cidadãos da Palestina foram mortos; 46 israelenses morreram no mesmo período
Putin propõe cessar-fogo na Ucrânia em 9 de maio, dia da vitória de 1945 na Rússia
O presidente russo ofereceu ajuda para acabar com conflito no Oriente Médio; Trump aconselhou que mantenha seu foco no entrave com a Ucrânia
Cerca de 30 pessoas estão desaparecidas após naufrágio de embarcação em Uganda
Apenas um sobrevivente foi encontrado enquanto equipes realizam buscas
Guerra no Irã ameaça levar mais de 30 milhões de pessoas à pobreza
Conflito gerou disparada nos preços de combustíveis e fertilizantes
Reino Unido expulsa diplomata russo em resposta a Moscou
Relações entre os dois países estão tensas desde o início da guerra na Ucrânia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.